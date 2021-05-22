قوات الاحتلال تعتقل 50 فلسطينياً في الضفة والقدس

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، اعتقل 50 فلسطينيًا من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وأوضح النادي في بيان مقتضب أن حصيلة الاعتقالات التي نفذّها الاحتلال منذ يوم صباح أمس الجمعة حتى صباح اليوم بلغت أكثر من 50 مواطنًا.

وذكر النادي أن مراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية مكتظة بالمعتقلين، وتحديدًا من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: “غالبية المعتقلين من الضفة قدمت لهم لوائح اتهام أو تم تمديد اعتقالهم، بينما غالبية المعتقلين في القدس يتم الإفراج عنهم بشروط”.

والأربعاء، قال النادي في بيان: إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 1800 فلسطيني، خلال موجة التصعيد الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المدن العربية داخل إسرائيل.

وأوضح أن أكثر من 900 فلسطيني، اعتقلوا منذ 9 مايو/ أيار الجاري، فيما وصل عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس منذ بداية شهر أبريل/ نيسان الماضي إلى أكثر من 900 حالة.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

وأمس الجمعة، شهدت القدس ومدن الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب مسيرات احتفالية بفشل العدوان بعد صلاة الجمعة.