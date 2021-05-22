مصر: الملء الثاني لسد النهضة سيؤدي لمزيد من التوتر في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

شن وزير الخارجية المصري، “سامح شكري”، هجوماً على الحكومة الإثيوبية على خلفية اتجاه الأخيرة نحو المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق مع الجانبين المصري والسوداني، معتبراً أن تلك الخطوة من أديس أبابا ستقود إلى المزيد من التوتر في المنطقة.

كما لفت “شكري” إلى أن الملء الثاني لسد النهضة يعني أن إثيوبيا باتت دولة خارجة عن قواعد القانون الدولي واتفاق المبادئ، مشيراً إلى أن بلاده سعت أن يأتي التدخل من خلال الإطار الإفريقي والمراقبين ولكن إثيوبيا لم تتجاوب.

في ذات السياق، أكد أن “شكري” مصر لن تتنازل ولن تقبل وقوع ضرر عليها، وتحديد الضرر يتم من خلال الأجهزة المعنية في وزارة الري، مضيفاً: “مصر ترصد تطورات السد كل ساعة، واحتمالات كميات المياه التي تنزل كل عام، للتعرف على النتائج التي قد تحدث ويتم حاليا تقييم الأوضاع ووضع سيناريوهات مختلفة للتعامل”.

إلى جانب ذلك، اتهم الوزير المصري، إثيوبيا بدفع المنطقة باتجاه أزمة تزعزع استقرار شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وهو ما تحاول القاهرة منذ زمن بعيد تجنبها وعدم الوصول إليها، على حد قوله، معبراً عن أمل مصر في أن تتسم السياسة الإثيوبية بالمسؤولية.

كما أكد “شكري” على أن الحكومة المصرية قادرة على على حماية مصالحها وأمنها القومي والمائي، ولديها الأدوات لإنجاح ذلك، لافتاً إلى أنها تمتلك أدوات متنوعة ومتدرجة ولها مناحٍ عدة سيتم اتخاذ كل منها وفق خطة مرسومة ودقيقة تراعي في النهاية المصلحة المصرية.