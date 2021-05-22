شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عراقي يحذر من تظاهرات «خلط الأوراق» قبل الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي:

دعا نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق بهاء الأعرجي، السبت، ما سمّاهم بـ«المتظاهرين الحقيقيين» إلى الحذر من تظاهرات تسعى إليها بعض الأطراف؛ لضمان بقائها من خلال خلط الأوراق، في وقت تتجه فيه البلاد إلى الانتخابات المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال الأعرجي، في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «يكون التغيير بواسطة انتخاباتٍ حُرَّةٍ نزيهة وبمشاركةٍ قوية لا بتظاهراتٍ تسعى إليها بعض الأطراف؛ لضمان بقائها من خلال خلط الأوراق، فانتبهوا أيها المتظاهرون الحقيقيون».

ومن المقرر إجراء انتخابات نيابية مبكرة في 10 أكتوبر المقبل؛ وذلك استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2019. وأعلنت أحزاب سياسية أسماء مرشحيها إلى رئاسة الحكومة، على رغم من البعد النسبي لموعد الانتخابات، فيما تحتفظ أخرى، بأسماء مرشحيها على أمل طرحهم في الوقت المناسب، وخلال المفاوضات الرسمية

ضبط مسيّرتين وإرهابيين

من جانب آخر، أكدت قيادة عمليات محافظة صلاح الدين، السبت، العثور على طائرتين مسيّـرتين وأعتدة في جزيرة الثرثار بالمحافظة. وقالت قيادة عمليات صلاح الدين في بيان، إنه «خلال عملية بحث وتفتيش في جزيرة الثرثار تمكنت القيادة من العثور على طائرتين مسيّـرتين ورشاشة BKC مع العتاد وقاذفة RBG7 مع صواريخ قاذفة و30 رمانة يدوية وكامراتين تابعة إلى عصابات «داعش» الإرهابية.

وفي بغداد قالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، في بيان: إن «مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بعملية أمنية بمناطق متفرقة من محافظة بغداد وهم من المطلوبين للقضاء؛ لانتمائهم لعصابات «داعش» الإرهابية.