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قتيلان و8 مصابين في إطلاق نار بمدينة منيابوليس الأمريكية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منيابوليس - رويترز
قالت الشرطة الأمريكية السبت إن رجلين قُتلا بالرصاص وأصيب ثمانية آخرون في وسط مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا.
وأضافت شرطة المدينة على تويتر، أن "الضحايا العشر بالغون، وهم خمسة رجال وخمس نساء. القتيلان رجلان، وهناك رجل في حالة حرجة".
وتابعت الشرطة: "جرت استعادة النظام بشكل كامل في مكان الحادث والمناطق المحيطة به"، مشيرةً إلى أن "سبعة مصابين عولجوا في مستشفيات بالمدينة، وأن إصاباتهم لا تهدد حياتهم".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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