شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان و8 مصابين في إطلاق نار بمدينة منيابوليس الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منيابوليس - رويترز

قالت الشرطة الأمريكية السبت إن رجلين قُتلا بالرصاص وأصيب ثمانية آخرون في وسط مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا.

وأضافت شرطة المدينة على تويتر، أن "الضحايا العشر بالغون، وهم خمسة رجال وخمس نساء. القتيلان رجلان، وهناك رجل في حالة حرجة".

وتابعت الشرطة: "جرت استعادة النظام بشكل كامل في مكان الحادث والمناطق المحيطة به"، مشيرةً إلى أن "سبعة مصابين عولجوا في مستشفيات بالمدينة، وأن إصاباتهم لا تهدد حياتهم".