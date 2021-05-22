"الصحة المصرية": توقيع عقد جديد لتصنيع لقاح كورونا محلياً

محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، أنه سيتم توقيع عقد جديد مع شركة عالمية، الإثنين، لتصنيع لقاحاتها ضد كورونا محلياً.



ولفتت إلى أنه ستتم مناقشة المسائل المالية والفنية مع الشركة لتصنيع مصل غربي وبأعلى جودة في مصر.

وقالت الوزيرة المصرية، السبت، إن أكثر من مليوني مصري حصلوا على التطعيم بلقاح كورونا، مشيرة إلى أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا يصل إلى 4 ملايين.

وأوضحت أن استراتيجية وزارة الصحة في عملية التطعيم تتمثل في تطعيم الأطقم الطبية، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والقطاع السياحي، وكذلك العاملين بالقطاعات الاقتصادية والبنوك والقضاء.