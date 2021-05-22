3 قتلى في زلزال جنوب غربي الصين

محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 27 آخرون عندما ضرب زلزال بقوة 4ر6 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي الصين مساء الجمعة ، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية صباح اليوم السبت.



ووقع الزلزال في الساعة 0948 من مساء الجمعة (1348 بتوقيت جرينتش) في مقاطعة يانجبي يي ذاتية الحكم بالقرب من منطقة دالي السياحية، على عمق ضحل نسبيا بلغ 10 كيلومترات، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن السكان شعروا بهزات قوية في دالي عاصمة إقليم كونمينج وفي إقليم سيتشوان المجاور.

ووقع الزلزال قبل ساعات من وقوع زلزال آخر بقوة 4ر7 درجة على مقياس ريختر في إقليم تشينجهاي شمال غربي الصين في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأبلغت شرطة المرور المحلية عن وقوع أضرار كبيرة في الطرق وانهيار جسرين على الأقل، لكن حتى الآن لم يعلن عن وقوع إصابات في المنطقة قليلة السكان.