شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 10 أشخاص في إطلاق نار في ولاية مينيسوتا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت الشرطة الأمريكية، صباح اليوم السبت، إن إطلاق نار في وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.

وكتبت إدارة الشرطة في سلسلة تغريدات إن العشرة الذين تم إطلاق النار عليهم هم 5 رجال، و5 نساء.

وقالت الشرطة إن رجلين لقيا حتفهما ونُقل آخر إلى المستشفى في حالة حرجة، أما الجرحى السبعة الآخرون فأصيبوا بجروح لا تعتبر خطرة على حياتهم، ولم يعلن على الفور عن أي اعتقالات.

وقال المتحدث باسم الشرطة جون إلدر إن إطلاق النار جاء من رجلين في حشد دخلا في جدال، وسحبا مسدساتهما وشرعا في إطلاق النار، حسبما أفاد تلفزيون “كيه إم إس بي”.