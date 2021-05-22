شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : 4 وفيات بـ "كورونا" وإغلاق مطاعم مخالفة للإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في البحرين عن وفاة 4 حالات قائمة لفيروس كورونا إحداها لمواطنة تبلغ من العمر 68 عامًا، وثلاث منها لوافدين يبلغون من العمر 50 عامًا و 45 عامًا، و 36 عامًا، وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرهم وكافة أهلهم وأقاربهم.

كما أكدت الوزارة إغلاق مطعمين غلقًا إدارياً لمدة أسبوع ومخالفة عدد 7 مطاعم، اثر مخالفتها للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ( كوفيد-19).