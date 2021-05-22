شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد أركان الجيش النيجيري إثر تحطم طائرته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش النيجيري، مقتل قائد أركانه الفريق إبراهيم أتاهيرو وعشرة ضباط أخرين إثر سقوط طائرتهم وتحطمها أثناء عودتهم من زيارة رسمية لولاية "كادونا" شمالي البلاد إلى العاصمة "أبوجا".

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم السبت - أنه لم يعرف السبب المؤدي إلى سقوط الطائرة مساء أمس حتى الآن، إلا أن العميد بالجيش محمد يريما قال إنه سيتم إعلان مزيد من التفاصيل قريبا.

من جانبها .. نعت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في نيجيريا وفاة أتاهيرو، وكتبت في منشور على حسابها على موقع "تويتر" "وفاة أتاهيرو خسارة كبيرة لنيجيريا".