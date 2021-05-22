جنوب السودان و"إرهاب الطرق".. 12 متهما بقبضة الأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هجمات باتت تروع المسافرين في دولة جنوب السودان وتعرقل حركة التجار، في "إرهاب طرق" أسفر عن اعتقال 12 مشتبها به.

السلطات الأمنية بالبلاد أوقفت 12 شخصا يشتبه بوقوفهم وراء استهداف المسافرين على الطرق الرئيسية الرابطة بين العاصمة جوبا وعدد من الولايات، وذلك في عملية مشتركة بين عدد من الوحدات الأمنية والعسكرية.



وقال جون كمري، المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن بدولة جنوب السودان، إن الهجمات التي كان يقوم بها هؤلاء المجرمين عطلت حركة السلع والبضائع لعدد من المدن بما فيها العاصمة جوبا".

وأضاف كومري، في تصريحات إعلامية، أن "هؤلاء المجرمين ظلوا يقومون بأعمال القتل والاختطاف ونهب السيارات التي تقل الناس والبضائع، حيث يطالبون ذوي المختطفين بدفع فدية مقابل إطلاق سراحهم".

وأشارت السلطات الأمنية بدولة جنوب السودان إلى أنها ستقوم بتقديم الموقوفين للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها خلال الفترة الماضية، وما تسببوا فيه من ترهيب للمدنيين والأجانب الذين كانوا يستخدمون تلك الطرقات.

ويمثل طريق "جوبا - ياي" رابطا حيويا لدولة جنوب السودان، غير أنه تحول إلى "طريق الموت" حيث لقى حوالي 70 شخصا حتفهم فيه خلال الشهرين الماضيين، ما دفع بسائقي الشاحنات من الأجانب لرفض دخول البلاد، ومطالبة الحكومة بتوفير الحماية وتأمين الطرق الرئيسية.

وقبل أسبوعين، تعرض 9 مسافرين في طريق "جوبا - تيركيكا" للاختطاف من قبل مسلحين بدولة جنوب السودان، وطالبوا بفدية مقابل تحريرهم، في "بزنس" ينتعش وسط العنف المتنامي بمناطق مختلفة من البلاد.

