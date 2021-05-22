شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص طعناً في أمستردام والشرطة تستبعد فرضية الارهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمستردام - أ ف ب

تحقق الشرطة الهولندية في سلسلة هجمات طعناً في أمستردام السبت أدت إلى مقتل شخص وإصابة أربعة بجروح، لكنها استبعدت أن تكون لهذه الحوادث علاقة بالإرهاب.

وتم توقيف رجل يبلغ من العمر 29 عاماً بعد الهجمات التي وقعت في ساعة متأخرة من ليل الجمعة في منطقة فيها حانات ومطاعم بالقرب من حي المتاحف بالعاصمة، بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان إنها تجري "تحقيقاً معمقاً في الحوادث المختلفة وملابساتها"، وأضافت أن "فريق التحقيق الذي تقوده النيابة يبقي جميع الخيارات مفتوحة، لكن في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات مباشرة تدل على وجود دافع إرهابي".

وذكرت محطة "ار تي إل نيوز" أن مستوى التهديد الإرهابي في هولندا لم يتغير بعد هذه الهجمات، فيما قالت الشرطة إنها تلقت بلاغاً في البداية بوقوع اعتداء بسكين، لكن "لدى وصولها تبين حدوث أربعة اعتداءات أخرى بالسكين في المنطقة المجاورة مباشرة، مما أسفر عن خمسة ضحايا، وأوضحت الشرطة أن "أحد الضحايا توفى على الفور، بينما تم نقل الأربعة الآخرون إلى المستشفى".

وهرع المسعفون إلى مكان الحادث، وحطت مروحيتان طبيتان في حديقة بالقرب من متحف فان "جوخ" الشهير، وكذلك متحف" ريكز"، وقد كانت المطاعم في المنطقة مغلقة حين وقوع الاعتداء بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشهدت هولندا عدة هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك هجوم بالسكين استهدف سائحين أميركيين في محطة قطار أمستردام عام 2018، شنه أفغاني سُجن لاحقاً.

كما شهدت العاصمة سلسلة من الجرائم مؤخراً، بينها حادثة سطو على شاحنة نقل أموال في أمستردام هذا الأسبوع، أسفرت عن مقتل أحد المهاجمين خلال مطاردة الشرطة.