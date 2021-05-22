شكرا لقرائتكم خبر عن موجة جديدة من المهاجرين السوريين تدفع قبرص لإعلان حالة طوارئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيقوسيا - أ ف ب

أعلنت قبرص أنها تشهد "حالة طوارئ" منذ يوم الجمعة نظراً لتدفق المهاجرين السوريين الذين أغرقوا مراكز الاستقبال لديها، مناشدة الاتحاد الأوروبي بمساعدتها.

وقال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس إن قبرص شهدت الأسبوع الجاري "موجة يومية من المهاجرين الواصلين" إليها بحراً من ميناء طرطوس السوري، وأضاف: "نظراً لهذا الوضع والاكتظاظ في مراكز الاستقبال، أُجبرت على إعداد بيان خطي للمفوضية الأوروبية".

وأفاد البيان الموجه إلى المفوضية بأن قبرص "تدخل حالة طوارئ فيما يتعلق بالهجرة، ولم تعد تملك الإمكانات لاستقبال مزيد من المهاجرين".

وأوضح الوزير أنه تم رفض نحو 4000 طلب لجوء منذ كانون الثاني/يناير، وطالب الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في إعادة الأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم في القضايا المرتبطة بدول لا تقيم نيقوسيا معها علاقات ثنائية، على غرار تركيا التي لا تعترف بدورها بجمهورية قبرص.

واعترضت السلطات القبرصية الأربعاء قارباً قبالة ساحل الجزيرة الشرقي كان يقل 97 مهاجراً وفدوا من سوريا.

وكشفت السلطات الجمعة أن 14 شخصاً قادمين من سوريا، بينهم ثلاثة أطفال، عبروا إلى جمهورية قبرص من الشطر الشمالي للجزيرة المقسّمة، والذي تحتله تركيا.

وعلى مدى السنوات الأربع الأخيرة، وصلت نسبة طالبي اللجوء في قبرص إلى أربعة في المئة من سكانها، مقارنة بواحد في المئة في دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.

ونظراً لموقعها الجغرافي، سجّلت قبرص أعلى عدد من طالبي اللجوء أول مرة نسبة لعدد سكانها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة "يوروستات" للإحصاءات.

لكن قبرص، الواقعة على بعد 160 كلم من ساحل سوريا، لم تشهد موجة الهجرة الضخمة التي شهدتها كل من تركيا واليونان في مرحلة ما.

وطلب أكثر من 12 ألف سوري اللجوء فيها منذ العام 2011، مُنح 8500 منهم وضع الحماية الدولية، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.