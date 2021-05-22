شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور برازيلي: الرئيس لم يحبذ لقاحات "كورونا" وفضّل اكتساب المناعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برازيليا - رويترز

قال عضو بمجلس الشيوخ البرازيلي يقود تحقيقاً في إدارة الحكومة لأزمة كورونا، إن الرئيس جاير بولسونارو لم يرغب أبداً في شراء لقاحات واقية من كوفيد-19، مفضّلاً اكتساب المواطنين المناعة ضد الفيروس.

وقال السيناتور رينان كاليروس في مقابلة، إن من السابق لأوانه الفصل بأن بولسونارو ارتكب جريمة جنائية أثناء إدارته للأزمة، وإن الأمر يتطلب مزيداً من التحقيقات.

وأضاف: "أعتقد أن كل شيء يشير إلى ذلك الاتجاه"، فيما يتعلق بتفضيل بولسونارو اكتساب المناعة.

وتابع: "أنكر الرئيس المرض في البداية واعتبره إنفلونزا، ثم اعترض على العزل الاجتماعي والإغلاق، وبعد ذلك قلل من أهمية استخدام الكمامات وشجع الحشود على التجمع".

ومضى قائلاً: "لماذا كل هذا؟. من أجل مناعة القطيع. المناعة الطبيعية. عليك أن تشجع الجموع وتنشر الفيروس".

وأردف: "لهذا فإنه لم يحبّذ اللقاح مطلقاً"، مشيراً إلى تردده في إنفاق مليارات الدولارات التي خصصها الكونجرس لشراء لقاحات من الخارج.

وتحدُث مناعة القطيع عندما يكتسب قطاع كبير من السكان مناعة من مرض ما، أحياناً من خلال انتشار العدوى على نطاق واسع، مما يقلل من فرص انتقال المرض من شخص لآخر.