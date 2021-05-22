شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تتعهد بتقديم المال واللقاحات لمساعدة الدول الأفقر على التطعيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها تعهدت بدفع مئة مليون يورو أخرى لمبادرة "كوفاكس" العالمية للقاحات الوقاية من كوفيد-19، وستتبرع مباشرة بما يصل إلى 30 مليون جرعة لقاح فائضة للدول الأفقر.

ودعت ميركل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى أن تحذو حذو ألمانيا في منح أي جرعات لقاح متبقية لديها للدول التي تفتقر للإمدادات، وكانت المستشارة الألمانية تتحدث في مؤتمر صحفي بعد قمة لدول مجموعة العشرين حول كوفاكس التي تهدف إلى ضمان أن تتمكن الدول الأقل تقدماً من تطعيم سكانها.

وأضافت ميركل: "نريد تعزيز دور منظمة الصحة العالمية"، مضيفة أنه سيكون هناك اجتماع للزعماء بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة.