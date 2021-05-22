شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يجدد طائرته لاستخدامها في الاجتماعات القادمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ. ف. ب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السبت، أن طائرة البوينغ 757 الخاصة به، والتي كانت أداة مركزية في الحملة الرئاسية التي فاز بها قطب العقارات في 2016، تخضع لعملية تجديد، وسيتم استخدامها في الاجتماعات السياسية المقبلة.

وكتب الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة في بيان «يتساءل الكثيرون عما حل بطائرة البوينغ 757 الرائعة، التي أصبحت رمزاً لاجتماعات ترامب». وأضاف «يجرى حالياً تجديد كامل» للطائرة، من المحركات إلى طلاء جسم الطائرة، مؤكداً عودتها إلى الخدمة قبل نهاية العام.

وتابع الملياردير: «عند الانتهاء، ستكون أفضل من أي وقت مضى وستُستخدم من جديد للاجتماعات المستقبلية»، من دون أن يأتي على ذكر حملة انتخابية رئاسية جديدة.

ووفق مراسم منظمة بدقة، كان الرئيس السابق ينزل من طائرته التي كتب عليها اسم «ترامب» باللون الذهبي ليتحدث إلى أنصاره، وكانت طائرته تظهر بوضوح في الخلفية.

في عام 2016، عقد ترامب اجتماعات رئاسية متواصلة على متن الطائرة في مطارات مختلفة.