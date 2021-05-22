شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف درهم أو الإيقاف عاماً.. عقوبة الغش في شهادة المنشأ بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نشرت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مادة فلمية توعوية حول عقوبة الغش في شهادة المنشأ، وذلك في إطار حملة تستهدف من خلالها العملاء والجمهور لإرشادهم وتوعيتهم بالقوانين الناظمة للعمل الجمركي في الدولة، فضلاً عن زيادة الوعي بآثار المخاطر والمخالفات الجمركية لحماية المجتمع منها.

وتناولت المادة الفلمية التي نشرتها الهيئة، نص المادة 14 الواردة في القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشأ، والتي أوضحت أنه يعاقب كل من زور في بيانات السلع التي تورد إلى داخل الدولة أو تصدر خارجها أو قدم معلومات مضللة بقصد الغش في شهادة المنشأ أو دلالة المنشأ، بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المتمثلة في جواز إيقاف منح شهادات المنشأ وقفاً مؤقتاً لمدة لا تتجاوز السنة.

وأكدت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أنها حريصة دوماً على زيادة الوعي القانوني لدى كافة متعامليها والمستفيدين من خدماتها، وتعزيز التواصل الفعّال معهم وتوعيتهم أولاً بأول بما يستجد من إجراءات ومتطلبات جمركية، لرفع مستوى الالتزام والامتثال الجمركي لضمان أمن وحماية المجتمع.