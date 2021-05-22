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معدل التطعيم ضد «كورونا».. الإمارات الأولى عالمياً

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شكرا لقرائتكم خبر عن معدل التطعيم ضد «».. الإمارات الأولى عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي – محمد الدسوقي
أظهر تصنيف حديث صادر عن صحيفة "نيويورك تايمز" الشهيرة، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتلي قمة الترتيب العالمي لمعدل التطعيم ضد .
وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الإمارات قدمت قرابة 121 جرعة من لقاح "كورونا" لكل 100 شخص، مشيرة إلى أن  تبذل جهداً ملحوظاً لحماية المواطنين والمقيمين داخلها، حيث تجاوزت معدلات التطعيم في الدولة في معظم الوقت 100 ألف جرعة يومياً.
وقدمت الإمارات أكثر من 11.9 مليون جرعة من لقاح "كوفيد-19"، منذ إطلاق حملة على مستوى إمارات الدولة في ديسمبر / كانون الأول الماضي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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