وزير دفاع إسرائيل يتوعد القائد العام لـ «كتائب القسام» بالإغتيال

الشارقة - اميمة ياسر - أبدى وزير دفاع إسرائيل بيني غانتس قناعته بأن محاولات اغتيال القائد العام لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، محمد الضيف ستتوج بنجاح في نهاية المطاف وذلك وفقا لما نشرته روسيا اليوم.

وقال غانتس في حوار مع القناة الـ12 العبرية في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، في معرض تعليقه على تقارير عن نجاة الضيف من محاولتي اغتيال خلال جولة التصعيد الأخيرة حول قطاع غزة: "هذه لن تكون آخر محاولة منا، وفي نهاية المطاف سننجح".

وتابع غانتس أن جميع قيادات "حماس" المسؤولين عن إطلاق النار وممارسة الإرهاب ضد المدنيين" ليسوا في مأمن، محذرا من أن "دمهم على أيديهم أنفسهم".

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، ردا على سؤال عن توقعاته بشأن مدى استدامة الهدنة الجديدة المعلنة حول قطاع غزة: "الجولة الجديدة (من التصعيد) قد تكون بعيدة جدا أو قريبة جدا، ويتوقف ذلك على سلوك "حماس". لن نعود إلى وضع ما قبل العملية".