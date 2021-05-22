شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل ينعى وفاة شقيق رئيس حزب مصر بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وفاة شقيق اللواء سيف الإسلام عبدالبارى رئيس حزب مصر بلدى وعضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية. كما نعى الفقيد النائب محمد تيسير مطر أمين عام الحزب وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ونعى الفقيد الكاتب الصحفى محمود نفادى نائب رئيس الحزب ورجب حميدة نائب رئيس الحزب وجميع قيادات وأعضاء الحزب داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.