للمرافعة.. تأجيل محاكمة عامل وزوجته بتهمة قتل أطفالهما لـ 23 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة عامل وربة منزل زوجته، بتهمة إجبار الزوج زوجته الأولى على قتل أطفالها الثلاثة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "مذبحة المرج، إلى جلسة 23 أكتوبر القادم للمرافعة.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة، بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة مالكة العقار الذي وقعت به الجريمة، يفيد بإجبار زوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، تم التأكد من صحة البلاغ.

تم ضبط المتهم وزوجته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.