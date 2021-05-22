"البرلمان العربي" يحيي وساطة الرئيس السيسي لإنهاء حرب الـ11 يومًا في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - إيمان محمود:

حيا رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي، مواقف مصر بشأن التهدئة في قطاع غزة.

وقال العسومي في كلمة ألقاها، السبت، في مستهل اجتماع عقده البرلمان العربي القضية الفلسطينية: "نحيي مواقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".

كما رحب العسومي بمواقف السعودية والأردن وتونس والمغرب، وجميع الدول العربية التي أثبتت مواقفها الداعمة تجاه القضية الفلسطينية.

ودعا رئيس البرلمان العربي لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي عليه خلال ال11 يوما الماضية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن مصر بدأت بالفعل في إعادة إعمار القطاع من خلال تقديم 500 مليون دولار لتمويل إعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بدور البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، أكد العسومي "نحرص على أن يكون دورنا فاعلًا وإيجابيًا".

وشدد العسومي: "مهما كثرت الازمات في الوطن العربي ستظل القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى والمركزية".

كما تطرق العسومي إلى أزمة تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي تسبب فيها الاحتلال من خلال عرقلة إجراء الانتخابات في القدس، موضحًا أن البرلمان العربي يتواصل مع الأمم المتحدة لمحاولة حل هذه الازمة.