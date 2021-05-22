بالفيديو والصور.. انطلاق أولمبياد الطفل في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

أطلق اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم السبت، شارة بدء أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة والتي انطلقت بشارع عبدالسلام الشاذلي.

وقال إبراهيم خضر، مدير مديرية الشباب والرياضة، إن الأولمبياد تهدف إلى محاكاة الأولمبياد العالمي للطلائع من سن 12 إلى 14 عامًا وتنمية روح المنافسة مع التحدي والإرادة للطلائع.

وأضاف أنه حتى اليوم جرى تسجيل 4500 طليع فى الألعاب ومن المستهدف في النسخة الثالثة تسجيل 25 ألف طليع من أبناء المحافظة في 12 لعبة هي"كرة قدم خماسي- كرة سلة - كرة طائرة - كرة يد - كاراتيه- تايكوندو - ألعاب قوى - تنس طاولة - سباحة- رفع أثقال – جودو- مصارعة".

وكرم المحافظ الفائزين على مستوى الجمهورية بأولمبياد الطفل المصري في نسختيه الأولى والثانية والحاصلين على مراكز عالمية وإفريقية وعربية، وفي مقدمتهم ياسمين نصر الجويلي أول العالم في لعبة الكاراتيه الحاصلة على ذهبية أولمبياد الأرجنتين 2019.