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بالصور: 11 يومًا من الدمار في غزة وإسرائيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (بي بي سي):

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مجموعة من الصور التي تُظهِر الآثار التي خلفتها الحرب بين إسرائيل من جانب وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة من جانب آخر.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمساعدة في تنظيم إعادة تعمير غزة التي دمرها القصف الإسرائيلي على مدى 11 يوما.

لكن بايدن شدد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع، وأن على دول المنطقة الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

ووصلت أول قوافل مساعدات تابعة للأمم المتحدة إلى غزة يوم الجمعة بعد أن فتحت إسرائيل بشكل مؤقت معبرين حدوديين. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن تكاليف إعادة تعمير القطاع ستصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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