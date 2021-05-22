إصابة زعيم بوكو حرام بجروح خطرة بعد معارك مع تنظيم داعش

اسماعيل عبد الحي - اعلن مصدران قريبان من الاستخبارات النيجيرية، الخميس، إصابة زعيم جماعة بوكو حرام الإرهابية أبو بكر شكوي بجروح خطيرة في محاولة انتحار تفاديا لأسره من إرهابيين يتبعون لتنظيم داعش في شمال شرق نيجيريا.

وقال المصدران، إنه بعد معارك مع مقاتلين من تنظيم داعش في غرب أفريقيا، حوصر أبو بكر شكوي مع عناصره، الأربعاء، في معقلهم غابة سامبيسا.

وأكد أحد المصدرين، لكي لا يقع في الأسر أطلق شكوي رصاصة في صدره واخترقت كتفه. ما أسفر عن إصابته بجروح خطرة.

إصابة وهروب أبو بكر شكوي زعيم جماعة بوكو حرام الإرهابية في اشتباكات مع داعش شمال نيجيريا

وذكر المصدر أن عددا من مقاتليه لاذوا بالفرار ونقلوه معهم.