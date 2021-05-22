غانتس: اغتيال قائد القسام سيتحقق في نهاية المطاف

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 6 دقائق

كشف وزير دفاع إسرائيل بيني غانتس، عن قناعته بأن محاولات اغتيال القائد العام لـ”كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، محمد الضيف ستتوج بنجاح في نهاية المطاف.

وقال غانتس في حوار مع القناة الـ12 العبرية في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، في معرض تعليقه على تقارير عن نجاة الضيف من محاولتي اغتيال خلال جولة التصعيد الأخيرة حول قطاع غزة: “هذه لن تكون آخر محاولة منا، وفي نهاية المطاف سننجح”.

وتابع غانتس أن جميع قيادات “حماس” المسؤولين عن إطلاق النار وممارسة الإرهاب ضد المدنيين” ليسوا في مأمن، محذرا من أن “دمهم على أيديهم أنفسهم”.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، ردا على سؤال عن توقعاته بشأن مدى استدامة الهدنة الجديدة المعلنة حول قطاع غزة: “الجولة الجديدة (من التصعيد) قد تكون بعيدة جدا أو قريبة جدا، ويتوقف ذلك على سلوك “حماس”. لن نعود إلى وضع ما قبل العملية”.

وأقر الجيش الإسرائيلي، خلال عدوانه الأخير على غزة، بفشله مرتين في اغتيال محمد الضيف، القائد العام لكتائب “عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” خلال العملية العسكرية بقطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد هيدي زيلبرمان، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقال زيلبرمان إن الجيش الإسرائيلي حاول مرتين خلال العملية الحالية بالقطاع استهداف الضيف دون جدوى.

وحاول الجيش الإسرائيلي من عدة زوايا وبأسلحة مختلفة من الجو مهاجمة موقع سري وعميق تحت الأرض حيث تواجد محمد الضيف دون أن يتمكن من تحقيق هدفه، بحسب المصدر ذاته.

وبذلك يكون قائد “القسام” قد نجا من سبع محاولات اغتيال تراكمية على مر السنين، وفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.