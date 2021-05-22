العراق يتعهد بإغلاق جميع الثغرات الحدودية مع سوريا

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

قالت قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي، أنها تعتزم إغلاق جميع الثغرات عند الحدود مع سوريا التي يستفيد منها عناصر تنظيم “داعش” في غضون الشهرين القادمين.

وصرح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بأن القوات الأمنية العراقية تعتمد “أسلوبا تكتيكيا قائما على اللامركزية” في تنفيذ العمليات ضد بقايا “داعش”.

وتابع: “تعمل قيادة العمليات مع التحالف الدولي من خلال تسلم أجهزة حديثة لمراقبة الحدود العراقية السورية ومنع الخروقات وتسلل العناصر الإرهابية وإن جميع الثغرات في الحدود السورية ستغلق خلال الشهرين المقبلين”.

ويعتبر ملف ضبط الحدود مع سوريا من أكبر التحديات التي تواجه القوات العراقية، بسبب طول الشريط الحدودي وقلة الإمكانيات التي تملكها قوات حرس الحدود.

وعلى مدى السنوات الماضية، أوقفت قوات الأمن العراقية مئات المسلحين من تنظيم “داعش” خلال محاولتهم الدخول إلى الأراضي العراقية.

وتشن القوات العراقية عمليات عسكرية متواصلة ، ضد خلايا “داعش” النائمة، لكن عناصر التنظيم بدأت مؤخرا شن مزيد من الهجمات ضد أهداف عسكرية وأمنية ومدنية، كان آخرها في محافظتي بغداد وصلاح الدين وخلفت 43 قتيلا وأكثر من 110 جرحى.