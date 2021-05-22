شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قيادات حوثية متهمة باستهداف المدنيين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

أقرت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قيادات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية متهمة باستهداف المدنيين.



وتشمل العقوبات المدعو محمد عبد الكريم الغماري الذي يتولى قيادة الهجمات الحوثية الواسعة النطاق على محافظة مأرب ومسئوليته عن استهداف المدنيين.

وقالت مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الامريكية أندريا جاكي " إن محمد عبدالكريم الغماري بصفته مسؤول عسكري كبير في جماعة الحوثي، مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على البنية التحتية التي أضرت بالمدنيين ويشرف الآن على هجوم في مأرب يضاعف المعاناة وان الولايات المتحدة ستواصل تحميل قيادة الحوثيين المسؤولية عن الأعمال التي تسهم في الأزمة الإنسانية في اليمن".

وتشير التقارير الى ان المدعو الغماري تلقى تدريبه العسكري في معسكرات مليشيا الحوثي التي يديرها حزب الله اللبناني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

وبحسب التقارير فإن "الغماري مسؤول بشكل مباشر عن الإشراف على العمليات العسكرية للحوثيين التي دمرت البنية التحتية المدنية وجيران اليمن، وتحديداً السعودية والإمارات ويوجه بشراء ونشر أسلحة مختلفة، بما في ذلك العبوات الناسفة والذخيرة والطائرات بدون طيار بالإضافة الى اشرافه على هجمات الطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية على أهداف سعودية".

وقالت وزارة الخزانة الامريكية "ان هجوم ميليشيا الحوثي على مأرب كان وحشيًا، مع ورود تقارير عن هجمات بالصواريخ الباليستية للحوثيين أثرت على معسكرات النازحين ومواقع مدنية أخرى في مأرب".

وسبق ان شارك المدعو الغماري في هجمات ميليشيا الحوثي على صعدة في شمال غرب اليمن، والاستيلاء على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014م تلا ذلك تعيينه في عام 2015 رئيسًا لما يسمى باللجنة الثورية العليا ومشرفًا لميليشيا الحوثي في محافظة حجة.

وفي إجراء منفصل، أدرجت وزارة الخارجية الامريكية المدعو يوسف المدني "وفقًا للامر التنفيذي ـ E.O. 13224 ، وهو مرسوم في مجال مكافحة الإرهاب، باعتبار أنه يشكل خطرًا وارتكاب أعمال إرهابية تهدد إما أمن المواطنين الأمريكيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة".

والمدعو المداني ـ بحسب التقرير الأمريكي ـ هو قائد عسكري بارز للحوثيين وهو قائد المنطقة العسكرية الخامسة في الحديدة وحجة والمحويت وريمة، ويعد المسئول عن الانتهاكات المستمرة لاتفاق الحديدة القاضي بوقف إطلاق النار وهو ما يهدد الاستقرار في مدينة تُعد بمثابة طريق حاسم للسلع الإنسانية والتجارية الأساسية، وتلك التي تواجه بعضًا من أعلى مستويات الاحتياجات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك.

وأشارت الوزارة الى ان هناك تقارير منتظمة عن هجمات ميليشيا الحوثي على المدنيين والبنية التحتية المدنية في الحديدة وحولها.

وتواصل ميليشيا الحوثي بدعم من الحكومة الإيرانية، شن حرب دموية ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا باستخدام الصواريخ الباليستية والمتفجرات والألغام البحرية والطائرات بدون طيار لمهاجمة القواعد والمراكز السكانية والبنية التحتية والتجارية. الشحن.

وقد سمح الدعم الإيراني من خلال التمويل والتدريب والمعدات العسكرية للحوثيين بتهديد جيران اليمن وشن هجمات شنيعة تضر بالبنية التحتية المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية.

ويترتب على العقوبات الامريكية، حجز جميع الممتلكات او المصالح التي يمتلكها المصنفون داخل الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أي كيانات يملكها المصنفون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من المصنفين تعتبر محجوزة.