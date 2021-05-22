محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

تراجع سعر عملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة في مصر، اليوم السبت 22 مايو 2021، بالتزامن مع انخفاضها عالميا بنسبة 9.91%.



وعادت "بيتكوين" للتراجع مجددا، في تعاملات السبت، متأثرة بدعوة وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، بهدف زيادة الموارد لدعم الاقتصاد.

وانخفض سعر "بيتكوين" في مصر، اليوم السبت، إلى 580 ألفا و626 جنيها مقابل 594 ألفا و561 جنيها أمس.

وتراجع سعر سيدة العملات الرقمية عالميا، خلال تعاملات السبت، بنحو 7.62% لتسجل 36951.4 دولار مقابل 38002 دولار، وفقا لموقع كوين ديسك.

وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير كل دقيقة، والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 9.00 بتوقيت جرينتش.

وخلال تعاملات أمس الجمعة، في البورصات العالمية، بلغ حجم التداولات للعملة المشفرة الأولى نحو 72.34 مليار دولار.

ولا يوجد في مصر تعاملات رسمية بعملة بيتكوين، كون الدولة تمنع الاستثمار فيها.

وتنص المادة (206) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

ويرى البنك المركزي المصري أن بيتكوين يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها.

ويقول البنك إن الاستثمار في بيتكوين مخاطرة، وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.

ويوضح أن تلك العملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي، الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.