شكرا لقرائتكم لبنان ضبط 4 أطنان من المخدرات قبل تهريبها من لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحبطت السلطات اللبنانية، أمس الجمعة، محاولة جديدة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى الخارج.

وبحسب الوكالة الوطنية للأنباء، تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب من ضبط كميات كبيرة من حشيشة الكيف موضبة في صناديق حديدية على متن شاحنتين معدتين للنقل الخارجي محملتين بخردة الحديد كانتا متوقفتين في شارع فرعي في مدينة صيدا.

جانب من المضبوطات

وعملت قوة من مكتب مكافحة المخدرات على إفراغ حمولتي الشاحنتين وتفتيشهما بشكل دقيق لكشف ما إذا كان هناك المزيد من المخدرات المهربة، وقد تم ضبط 32 برميلاً بداخلها كميات من حشيشة الكيف.

وكانت الشاحنتان في طريقهما إلى مرفأ صيدا، وتم ركنهما في شارع فرعي وفر سائقاهما إلى جهة مجهولة.

وذكرت الوكالة أن أطنان المخدرات كانت موضبة "ضمن أكوام من الخردة تم شحنها براً من البقاع إلى صيدا، لتحميلها على متن باخرة تجارية متوجهة إلى مصر".

من جهتها، ذكرت عدة مصادر صحافية أن كمية المضبوطات بلغت 4 أطنان من معجون الحشيش المخدر كانت معدة لتهريبها إلى ميناء الإسكندرية عبر إحدى البواخر التجارية.

وزير الداخلية يتفقد المضبوطات

والشهر الماضي، أعلنت السعودية عن إحباطها محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدر، مخبأة في شحنة رمان قادمة من لبنان.

كما ضبطت اليونان كمية كبيرة من الحشيش في شحنة من لبنان. بعدها أحبطت السلطات اللبنانية عدة محاولات لتهريب المخدرات إلى الخارج.

وتعليقاً على عملية الإحباط الأخيرة، قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي: "الإجراءات ستُستكمل، من أجل ضبط كافة شبكات التهريب وليس فقط تهريب المخدرات". ولفت فهمي إلى أن لبنان "بحاجة لمعدات حديثة".