مستجدات فيروس كرونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، تسجيل (81) حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينها (19) إصابة مؤكدة.



وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية، أن ‏مستجدات ‎كورونا خلال الساعات الماضية شهدت تسجيل (81) حالة اشتباه في (8 محافظات يمنية اغلبها في الضالع وعدن والبيضاء، بينها (19) حالة إصابة مؤكدة جديدة، توزعت بواقع (9 في عدن، و3 في كل من شبوة ومأرب، وحالتين في الضالع، وحالة واحدة في كل من البيضاء وتعز).

وسجلت حالة وفاة واحدة في البيضاء، و(20) حالة شفاء (14) منها في حضرموت، و(6) في لحج.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في مختلف المناطق المحررة إلى (6632) حالة، منها (1302) حالة وفاة، و(3179) حالة شفاء