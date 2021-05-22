حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

نبه المركز الوطني للأرصاد اليمنية خلال نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة ، المواطنين من أجواء جافة شديدة الحرارة.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع تشكل قطع من السحب الركامية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية المحاذية لسهل تهامة خلال فترتي الظهيرة والمساء وتكون صحوة جافة و حارة على الهضاب الداخلية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجبلية.

وذكرت النشرة أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية ودرجات حرارة مرتفعة والرياح معتدلة السرعة تنشط على الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي واتجاهاتها جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية، وجنوبية إلى غربية على الساحل الغربي.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستكون فيها أجواء صحوة جافة و شديدة الحرارة أثناء النهار، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط خلال ساعات الظهيرة تصل سرعتها إلى 20 عقدة قد تعمل على أثارة الأتربة والرمال.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى أجواء غائمة جزئياً والفرصة موجودة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح جنوبية غربية تصل إلى 27 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين :-

• في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها (المنحدرات الغربية والجنوبية الغربية)بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

• في المناطق الصحراوية والساحلية لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة خلال ساعات الظهيرة