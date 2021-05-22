شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليابانية تتجه لتمديد "طوارئ كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدرس الحكومة اليابانية تمديد إعلان حالة الطوارئ المعمول بها حاليا في 9 مقاطعات يابانية، من بينها طوكيو وأوساكا، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، لما بعد موعد انتهاؤها المقرر في 31 من مايو الجاري.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت - إن الحكومة ستدرس وضع العدوى هذا الأسبوع وستقرر ما إذا كان سيتم تمديد حالة الطوارئ، مشددا على أهمية اتخاذ جميع التدابير الممكنة لاحتواء انتشار الفيروس.

ومن المقرر أن يتم تمديد حالة الطوارئ لمقاطعة أوكيناوا غدا الأحد حتى الـ20 من شهر يونيو المقبل؛ حيث إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المقاطعة، وبين الشباب بصورة رئيسية، قد زادت، كما أن معدل إشغال أسرة المستشفيات لايزال مرتفعًا.

ويقترح بعض المسؤولين داخل الحكومة اليابانية ضرورة تمديد حالة الطوارئ أيضا للمقاطعات الأخرى حتى 20 من يونيو المقبل، مشيرين إلى أن معدلات العدوى لم تتحسن بشكل كاف في تلك المقاطعات لكي يتم إنهاء الطوارئ في 31 من مايو.