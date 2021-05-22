شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: مسبار المريخ يأخذ أولى خطواته على القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انفصل مسبار صيني يعمل بالتحكم عن بعد عن كبسولة هبوط ونزل على سطح المريخ اليوم السبت، لتصبح الصين أول دولة تنتهي من الدوران حول الكوكب الأحمر والهبوط والتجوال على سطحه في مهمتها الأولى لاستكشاف الكوكب الأحمر.

ونزل المسبار الجوال تشورونغ، الذي سمي على اسم إله النار الصيني في الأساطير الصينية القديمة، على سطح المريخ في الساعة 1040 صباحا بتوقيت بكين (0240 بتوقيت جرينتش).

وأصبحت الصين هذا الشهر ثاني دولة بعد الولايات المتحدة ترسل مركبة تهبط على سطح المريخ وذلك عندما نجحت في إرسال المركبة الفضائية غير المأهولة تيانون-1 حاملة المسبار الجوال تشورونغ.