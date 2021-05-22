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راموس يغيب عن التشكيلة الاساسية لريال مدريد بمواجهة فياريال

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-22 | 11:27

راموس يغيب عن التشكيلة الاساسية لريال مدريد بمواجهة فياريال

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يلتقي مع نظيره فياريال، اليوم السبت، في الجولة الأخيرة لحسم لقب .
ويحتاج ريال مدريد للفوز على فياريال، بالإضافة إلى تعثر أتلتيكو أمام بلد الوليد، كي يتوج الميرنجي بلقب الليجا.

ومن المتوقع أن يجلس سيرجيو راموس، على مقاعد البدلاء عقب العودة من الإصابة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في المباراة، جاءت كالتالي:


حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ميجيل - ميليتاو - فاران - ناتشو

الوسط: فالفيردي - كاسيميرو - مودريتش

الهجوم: رودريجو - كريم بنزيما - فينيسيوس

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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