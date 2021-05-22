انت الان تتابع خبر راموس يغيب عن التشكيلة الاساسية لريال مدريد بمواجهة فياريال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-22 | 11:27
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يلتقي ريال مدريد مع نظيره فياريال، اليوم السبت، في الجولة الأخيرة لحسم لقب الدوري الإسباني.
ويحتاج ريال مدريد للفوز على فياريال، بالإضافة إلى تعثر أتلتيكو أمام بلد الوليد، كي يتوج الميرنجي بلقب الليجا.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في المباراة، جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا
ومن المتوقع أن يجلس سيرجيو راموس، على مقاعد البدلاء عقب العودة من الإصابة.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في المباراة، جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا
الدفاع: ميجيل - ميليتاو - فاران - ناتشو
الوسط: فالفيردي - كاسيميرو - مودريتش
الهجوم: رودريجو - كريم بنزيما - فينيسيوس
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