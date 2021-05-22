انت الان تتابع خبر اللواء رسول: القوات الأمنية قتلت 20 إرهابياً وضبطت 200 عبوة ناسفة خلال شهر واحد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، أن الفترة المقبلة ستشهد عمليات نوعية لطرد فلول داعش الإرهابية.
وقال رسول خلال مؤتمر صحفي عقدته خلية الإعلام الأمني إن "القوات الأمنية تمكنت خلال شهر واحد من قتل 20 إرهابياً وضبطت 200 عبوة ناسفة"، مؤكداً أن "الفترة المقبلة ستشهد عمليات نوعية لطرد فلول داعش الإرهابية، وذلك باستمرار العمليات الأمنية في مناطق العمليات".
وأضاف أن "القائد العام وجه بتفعيل الجهد الاستخباري والقيام بعمليات استباقية لبقايا عصابات داعش الإرهابية".