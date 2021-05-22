انت الان تتابع خبر اللواء رسول: القوات الأمنية قتلت 20 إرهابياً وضبطت 200 عبوة ناسفة خلال شهر واحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، أن الفترة المقبلة ستشهد عمليات نوعية لطرد فلول داعش الإرهابية.