مصدر أمني: جريمتا قتل وسرقة في حي أور وجسر ديالى

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر امني اليوم السبت، عن تسجيل حادثين منفصلين بالسرقة والقتل بجانب الرصافة في بغداد.



وقال المصدر للسومرية نيوز" ان مجموعة مسلحة اقدمت على اقتحام منزل ضمن منطقة حي اور وقاموا بسرقة مبالغ ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها ولاذوا بالفرار علما ان المنزل كان خاليا من ساكنيه.

واضاف المصدر، الى ان شجار تطور الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة جسر ديالى القديم ادى ان مقتل شخص نتيجة الخلاف.

ولفت المصدر الى ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحوادث لتقديم الجناة الى العدالة.