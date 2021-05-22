انت الان تتابع خبر تعرف على مواعيد مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات المزدوجة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-22 | 11:04
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حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مواعيد مواجهات المجموعة الثالثة، بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي، وذلك ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة للمونديال وكأس آسيا.
وستنطلق منافسات المجموعة التي تستضيفها البحرين، يوم الجمعة 3 حزيران، حيث ستلعب إيران مع هونج كونج على استاد المحرق، والبحرين مع كمبوديا على الاستاد الوطني.
ويلاقي منتخبنا الوطني العراقي، نظيره منتخب كمبوديا على ستاد المحرق يوم الاثنين 7 حزيران، فيما يصطدم البحرين في ذات اليوم بإيران على الاستاد الوطني.
وفي يوم الجمعة 11 حزيران تلعب كمبوديا مع إيران على الاستاد الوطني، وهونج كونج مع منتخبنا الوطني العراقي على استاد المحرق.
ويلاقي منتخبنا الوطني العراقي، نظيره منتخب كمبوديا على ستاد المحرق يوم الاثنين 7 حزيران، فيما يصطدم البحرين في ذات اليوم بإيران على الاستاد الوطني.
وفي يوم الجمعة 11 حزيران تلعب كمبوديا مع إيران على الاستاد الوطني، وهونج كونج مع منتخبنا الوطني العراقي على استاد المحرق.
وتختتم المباريات يوم الثلاثاء 15 حزيران بلقاءي، إيران مع منتخبنا الوطني العراقي على استاد المحرق، والبحرين مع هونج كونج على الاستاد الوطني.
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