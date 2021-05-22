وفد مصري في "رام الله".. و3 خطوات لتثبيت الهدنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعقد وفد مصري، اليوم السبت، مشاورات مع القيادة الفلسطينية في رام الله في إطار جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ: "وصل ‏الوفد المصري إلى فلسطين يوم أمس وبدأ اتصالات مكثفة مع كل الأطراف".

وأضاف في تغريدة على تويتر، اليوم السبت: "حيث وصل إلى قطاع غزة يوم أمس وغادرها، واليوم يصل إلى رام الله لإجراء مشاورات مع القيادة الفلسطينية".

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الخليج 365" إن الوفد المصري يعمل على 3 مسارات، الأول وهو التأكد من التزام الطرفين بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجر أمس بعد 11 يوما من التصعيد.

وأضافت: "أما الثاني فهو الاتفاق على خطوات يقوم بها الطرفان من أجل تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض".

وتابعت المصادر الفلسطينية: "الثالث هو جهود إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي عبر السلطة الفلسطينية".

وكانت الساعات الماضية أبرزت التزام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه.

وسيلتقي وفد مصر أيضا مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات في موعد لم يتم تحديده لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل عملية إعادة إعمار القطاع.

وكان مصر أعلنت، الجمعة، إرسال وفد إلى إسرائيل وفلسطين للوصول إلى تفاهم مع الطرفين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار.