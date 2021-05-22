شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز 165.87 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم - رويترز

أصيب أكثر من 165.87 مليون نسمة بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و575459 وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

إلى ذلك، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن البلاد سجلت 10 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الجمعة، مقارنة مع 24 حالة في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان، أن 9 من الحالات الـ10 الجديدة واردة من الخارج.

وقالت: إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 23 انخفاضاً من 25 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 90954 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.