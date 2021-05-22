شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور متوسط نصيب الفرد من الاستثمارات العامة على مدار 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نصيب الفرد من الاستثمارات العامة تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، حيث بلغ نحو 8828 جنيها بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، مقابل 6142 جنيها بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 44%.

ونستعرض فيما يلى مراحل تطور نصيب الفرد من الاستثمارات العامة على مدار 6 سنوات من واقع الموازنة العامة للدولة:

بلغ متوسط نصيب الفرد من الاستثمارات العامة عام 16/2017 نحو 3160 جنيها

بلغ متوسط نصيب الفرد من الاستثمارات العامة عام 17/2018 نحو 4843 جنيها بنسبة نمو 53%

بلغ متوسط نصيب الفرد من الاستثمارات العامة عام 18/2019 نحو 5194 بنسبة نمو 7%

بلغ متوسط نصيب الفرد من الاستثمارات العامة عام 19/2020 نحو 4905 جنيهات بنسبة نمو -5%

بلغ متوسط نصيب الفرد من الاستثمارات العامة عام 20/2021 نحو 6142 جنيها بنسبة نمو 25%

بلغ متوسط نصيب الفرد من الاستثمارات العامة عام 21/2022 نحو 8828 جنيها بنسبة نمو 44%