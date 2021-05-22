شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تتجه لدعم الصحة والتعليم والمستشفيات الجامعية بـ5 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن توجه اللجنة نحو تخصيص اعتمادات إضافية لقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالى والمستشفيات الجامعية بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، قد يصل إجماليها إلى نحو 5 مليارات جنيه حتى الآن.

ووفقا لوكيل اللجنة فإن اللجنة تتجه لتضمين بعض التوصيات ضمن تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، أولها تخصيص اعتماد إضافى لمخصصات العلاج على نفقة الدولة قدره مليار جنيه، لتصبح مقررات العلاج على نفقة الدولة 8 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه فقط كما ورد بمشروع الموازنة المُقدم من وزارة المالية.

كما تعتزم اللجنة أيضا التوصية بإدراج اعتماد إضافى قيمته نصف مليار جنيه لدعم مخصصات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وإدراج اعتماد إضافى قيمته نصف مليار جنيه أيضا لدعم حوافز معلمى وموجهى الصف الرابع الابتدائى أسوة بمعلمى وموجهى رياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى.

فيما طالب الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم الباب الثانى بموازنة المستشفيات الجامعية للسنة المالية الجديدة بمبلغ 2.8 مليار جنيه، لدعم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية حوالى 4400 بالإضافة إلى وجود 3000 جهاز تنفس صناعى.

وتواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، وقد ناقشت اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية موازنات قطاعات مهمة يأتى على رأسها التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة والمستشفيات الجامعية والأوقاف.