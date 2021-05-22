تعمل بداية من اليوم.. ننشر ضوابط زيارة الشواطئ والحدائق والمتنزهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت المحافظات اليوم تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضس، فيما يتعلق بإعادة فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه بداية من اليوم السبت سيتم إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ، وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

كانت الحكومة قررت إغلاقا كاملا للشواطئ والمتنزهات والحدائق، بداية من يوم 6 مايو الجاري حتى 21 مايو الموافق أمس الجمعة، ليبدأ من اليوم تطبيق قرار فتح هذه المناطق.

وشدد قاسم، لمصراوي، على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة والمعلنة من قبل مجلس الوزراء ولجنة إدارة أزمة كورونا.

وأوضح ضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي وترك مسافات آمنة بين المواطنين زائري هذه المناطق، والالتزام التام بارتداء الكمامات الطبية الواقية.

ومن بين ضوابط فتاح الشواطئ أيضا وفقا لقرارات الحكومة الأخيرة، الحد من الزحام والتجمعات وألا تتجاوز نسبة التشغيل 50% من الطاقة الاستيعابية.

كما يتم الالتزام بإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة ودورية للتأكد من خلو تلك المناطق من أي تواجد للفيروس ومنع انتشاره.​