الإثنين المُقبل.. قطع المياه عن قرى سمالوط في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم السبت، قطع مياه الشرب، عن مدينة سمالوط والقرى التي تتغذى من محطة مياه عرب الزينة، وذلك يوم الإثنين المقبل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأفاد بيان أصدرته الشركة، اليوم السبت، أنه يجري قطع المياه؛ لربط الخزان الأرضي الجديد بالمرحلة الثانية، بالخزان القديم في المرحلة الأولى؛ لزيادة كمية المياه المنتجة.

وناشدت الشركة، المواطنين بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات الاتصال على رقم الخط الساخن (125).