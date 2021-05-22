المجاني يكسب.. إقبال في اليوم الأول لفتح الشواطئ بالإسكندرية- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

فتحت شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 66 شاطئًا، اليوم السبت، أبوابها أمام الجمهور، وذلك للمرة الأولى بعد إغلاق دام نحو 420 يومًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وشهد اليوم الأول لفتح الشواطئ إقبال متفاوت من المصطافين تراوح بين محدود إلى متوسط، وسط التزام المواطنين وعمال الشواطئ بالإجراءات الاحترازية، التي حددها مجلس الوزراء.

ودفعت محافظة الإسكندرية بعدد كبير من مفتشي إدارة السياحة والمصايف والأحياء، لمراقبة الشواطئ ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار كورونا.

وطالب اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين بعدم دفع أي مبالغ إضافية عند استعمال دورة المياه أو غرفة تغيير الملابس، قائلًا: "سعر تذكرة الدخول مدون على التذاكر.. فلا تدفع أكثر منها".

وشهد شاطئ المندرة المجاني الممتد بطول 230 مترًا على البحر، إقبالًا من العائلات، إلا أنه لم يكتمل العدد المحدد له بـ 1500 زائر حتى الآن.

يذكر أن شاطئ النخيل والمعروف بـ "شاطئ الموت" بحي العجمي غربي الإسكندرية – هو الشاطئ الوحيد- الذي لم يفتح أبوابه أمام الجمهور اليوم.