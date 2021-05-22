وزير الزراعة: بورسعيد شهدت طفرة وتحول من منطقة حرة إلى محافظة زراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، بالتنمية التي حققتها محافظة بورسعيد في مجال الزراعة، ومشروعات الإنتاج الحيواني والنباتي.

وعبر الوزير عن سعادته، خلال لقائه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بديوان عام المحافظة، بالطفرة التي شهدتها المحافظة في مشروعات الإنتاج السمكي خاصة بعد افتتاح مشروع المزارع السمكية ببورسعيد.

وأعرب وزير الزراعة عن سعادته بمسمى "بورسعيد محافظة زراعية"، مشيرًا إلى أن بورسعيد كانت معروفة كمنطقة حرة فقط، والآن هناك تطور زراعي كبير لتحقيق الأمن الغذائي والأمن القومي.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير الزراعة، فور وصوله لديوان عام المحافظة، وعقدا لقاء تضمن عرضًا عن مشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي ببورسعيد.