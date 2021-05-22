ارتفاع الجمبري.. تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها اليوم السبت ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، بين 22 و24 جنيهًا، وهو سعر أمس.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 60 و75 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيهًا في سوق العبور.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.