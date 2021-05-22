الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الأمريكي يثمنان وساطة مصر في هدنة غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن خالص تقديرهما لجهود الوساطة التي بذلتها مصر لإبرام الهدنة بقطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، السبت، أن بلينكن وعباس رحبا خلال مكالمة هاتفية بوقف إطلاق النار وناقشا الإجراءات اللازمة لضمان استمراره.

وتعهد بلينكن بتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، مشددا على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة وحشد الدعم والجهود الدولية لإعمار غزة.

ومن جانبه، رحب الرئيس الفلسطيني بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط، والتي من المقرر أن يلتقي خلالها بنظراء فلسطينيين وإسرائيليين وإقليميين لمناقشة جهود الإغاثة والعمل معًا لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين.