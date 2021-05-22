قرقاش يبحث مع المبعوث الأميركي إحلال السلام في اليمن

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

بحث المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش مع المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ، جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ اتفاق الرياض.

وأجرى ليندركينغ مؤخرا جولة شملت الإمارات، حيث التقى مسؤولين من وزارة الخارجية الإماراتية لمناقشة أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن “ليندركينغ ناقش أثناء زيارته للإمارات ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن وإصلاح خزان صافر، ودعم الحكومة اليمنية”.

بدوره، طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جماعة الحوثيين بـ”الإنهاء الفوري للهجوم الذي تشنه على مدينة مأرب”، مؤكدا فرض بلاده عقوبات على اثنين من كبار قادة الحوثيين اللذين يشكلان “تهديدا لجهود السلام”، في إشارة إلى محمد عبدالكريم الغماري ويوسف المداني.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في وقت سابق، فرض عقوبات ضد مسؤولين عسكريين بارزين في جماعة “أنصار الله” الحوثيين في اليمن”، وقالت: “أفعال الجماعة تطيل أمد الحرب الأهلية في اليمن، وتزيد الأزمة الإنسانية فيها سوءا”.

ووفقا لمديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة، آندريا جاكي، فإنه “بصفته المسؤول العسكري الحوثي الكبير، محمد عبدالكريم الغماري، فهو مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على البنية التحتية التي ألحقت الضرر بالمدنيين”.

وبحسب الوزارة، فإن “الغماري أعلى قائد في هيكلية القيادات العسكرية للحوثيين، وهو مسؤول بشكل مباشر عن استهداف مواقع سعودية، كما وأنه شارك في الهجوم على مأرب وصعدة، وفي الاستيلاء على العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2014″، وذلك بحسب “صحيفة الخليج”.