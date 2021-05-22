مسؤول يمني يطالب بممارسة أقصى درجات الضغط على المتمردين الحوثيين

المناطق - واس

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية، كخيار وحيد لحلحلة ملف ناقلة النفط صافر وتلافي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية هي الأكبر في تاريخ البشرية، سيتضرر منها ملايين البشر وستدفع ثمنها المنطقة والعالم لعقود مقبلة.

وقال الوزير اليمني، إن الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن خزان النفط ‎صافر، محكوم عليها بالفشل الذريع، مضيفاً أن التجارب والمعطيات وجولات الحوار السابقة تؤكد أن المليشيا الحوثية لاتفقه لغة الحوار، وأثبتت استخدامها ملف ناقلة صافر كمادة للمساومة والابتزاز السياسي‏، حسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأشار إلى فشل كل مساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة في تلافي الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم ‎صافر، جراء استمرار تعنت ومراوغة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ، وتراجعها أكثر من مرة عن التزاماتها بالسماح لفريق أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها‏.