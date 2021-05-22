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اجتماع حكومي يمني يثمن الدعم المقدم من المملكة في مجال الطاقة

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 9:39 صباحًا, 22 مايو 2021 م

المناطق - واس

ثمن اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة في اليمن، الدعم الذي تقدمه المملكة العربية في مجال الطاقة، ومنها شحنة الوقود العاجلة المخصصة لمحطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.
وأكد المجلس في اجتماع عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، أن منحة الوقود المقدمة من المملكة ستكون نتائجها إيجابية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وشدد الاجتماع الذي شارك فيه محافظ عدن أحمد لملس، على عزم الحكومة على تنفيذ إصلاحات جذرية ومستدامة في قطاع الكهرباء للاستفادة من هذه المنحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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